Chiudono le rampe dell'A14: ecco le vie alternative per raggiungere il casello

FANO - Proseguono velocemente i lavori di adeguamento del collegamento tra il casello autostradale di Fano e la superstrada Fano Grosseto, in corso da parte di Autostrade per l’Italia nell’ambito delle opere compensative.Per consentire il completamento della nuova viabilità di accesso all’A14 dalla viabilità comunale, saranno chiuse dalle 22 alle 7 le rampe di ingresso in A14 dalla superstrada in entrambe le direzioni nonché l’uscita dall’autostrada in direzione Fano centro nelle giornate di ieri, oggi e domani.Da lunedì per consentire la prosecuzione dei lavori, le rampe di accesso all’A14 resteranno provvisoriamente chiuse fino a fine dicembre. Provenendo dal centro il tragitto sarà il seguente: dalla rotatoria grande di Sant’Orso si procederà per via Soncino fino alla rotatoria in strada provinciale Cerbara dalla quale, attraverso la nuova strada di collegamento, si arriverà al casello.In uscita invece, sarà interdetto l’ingresso per Fano centro e si dovrà obbligatoriamente prendere la superstrada fino all’uscita di Fano Sud dalla quale procedendo per via Campanella si potrà raggiungere il centro città. Tutte queste indicazioni saranno comunque ben visibili sul posto attraverso un’apposita segnaletica.