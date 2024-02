LA TRADIZIONE

FANO Per il momento è tutto confermato per il programma odierno del carnevale. Dato che le previsioni indicano il ritorno del bel tempo dopo la pioggerellina di ieri che ha aperto una piccola parentesi a questo inverno particolarmente mite, tutto dovrebbe svolgersi come stabilito: dalle ore 10 il carnevale dei bambini in viale Gramsci con la sfilata delle mascherate e dei piccoli carri; dalle ore 15 il grande corso mascherato sullo stesso viale, per il quale si è già registrato il tutto esaurito sui palchi e sulle tribune.

APPROFONDIMENTI IL DERBY Fano, è il giorno del pesarese Rabachèn sindaco: Seri consegna la sua fascia tricolore fino a martedì grasso, in piazza animazione per bimbi

L’incognita

Vedremo oggi se le previsioni riceveranno conferma dall’effettivo evolversi delle condizioni atmosferiche sempre determinanti per il successo di una così importante manifestazione all’aperto. Solitamente è la terza sfilata dei carri allegorici che segna il top delle presenze, anche se quest’anno già la seconda ha raggiunto il limite imposto per ragioni di sicurezza dalla Prefettura sul percorso di viale Gramsci. Tra l’altro quest’anno il carnevale di Fano è stato apprezzato per la ricchezza, il colore e la fantasia del suo corso mascherato composto da ben 14 carri tra quelli di prima e di seconda categoria intervallati da mascherate che hanno contribuito non poco alla animazione e allo spettacolo di tutta la sfilata. Ma oggi è anche il giorno di Beatrice Venezi nominata madrina del Carnevale. A lei è stato dedicato il carro denominato “Chiamatemi direttore d’orchestra, non direttrice”. Con questa frase, pronunciata durante il Festival di Sanremo del 2021, Beatrice Venezi scatenò un turbinio di polemiche che rimbalzarono sulla stampa e che interessarono persino la politica. Polemiche che si sono ripetute anche recentemente a Nizza prima e Palermo poi e che in qualche modo hanno portato l’Ente Carnevalesca di Fano a scegliere proprio la Venezi come ospite dell’ultima domenica di sfilata in programma oggi. E visto che il tema del Carnevale di Fano 2024 è “In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!” non poteva esserci scelta migliore per la testimonial della manifestazione. La Venezi è arrivata in città già venerdì scorso, per una chiacchierata con il pubblico prima e per dirigere poi al Teatro della Fortuna, l’Orchestra Sinfonica Rossini nel Concerto di Carnevale. Oggi sarà invece al Carnevale dove potrà ammirare da vicino anche il carro a lei dedicato e realizzato dal maestro carrista Paolo Furlani.

L’emozione

«Sono contenta, felice e incuriosita al tempo stesso – ha detto Beatrice Venezi - per questo invito ricevuto dal Carnevale di Fano. So che i maestri carristi sono artisti di grandissimo livello e so anche che l’ironia è un aspetto fondamentale sul quale si basa il Carnevale. Sono quindi pronta a tutto sapendo soprattutto che il Pupo a me dedicato condurrà il corteo come un direttore che apre le danze. Sono veramente curiosa e non vedo l’ora di vedere questa creazione. Anzi mi sento molto onorata di essere stata scelta come personaggio da questo punto di vista». Se di danza si tratta, il getto di altri 70 quintali di dolciumi, tra cioccolate e caramelle, scuoterà poi il pubblico in un tourbillon che si prova e si manifesta solo al carnevale di Fano.

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA