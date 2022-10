Cagnolino finisce in un canale a Fano, recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco

FANO - È finito nell'acqua del canale Albani all'improvviso, mentre stava facendo una passeggiata con il suo padrone. E non riusciva più ad uscire. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare e mettere in salvo un cane di razza Springer che era caduto dentro il canale in via Papiria a Fano.

Vigili del fuoco salvano un cagnolino finito in un canale

La Squadra di Fano in collaborazione con i colleghi di Pesaro ha utilizzato tecniche Saf (Speleo Alpine Fluviali) per salvare il cucciolo completamente fradicio, infreddolito e molto spaventato, che in quel momento si trovava in difficoltà: dopo essersi accertati del buono stato di salute, è stato riconsegnarlo al proprietario che aspettava sull’argine del canale.