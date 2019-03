Bambino rischia di soffocare per gioco Salvato da un infermiere di passaggio

di Osvaldo Scatassi

FANO «L’ho visto steso per terra, immobile, vicino a lui la madre che urlava disperata: ho pensato che suo figlio fosse morto». Comincia così il drammatico racconto di Pasquale De Rosa, trentaquattrenne infermiere di geriatria all’ospedale Santa Croce di Fano. La persona giusta all’ultimo momento utile. Stradina percorsa per caso Stava percorrendo per caso una stradina secondaria, in una frazione fanese a Sud del fiume Metauro, quando si è imbattuto in una scena straziante. Un bambino di cinque anni aveva una fascetta stringente stretta al collo e stava soffocando: l’intervento di De Rosa gli ha salvato la vita.