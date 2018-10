Si apre lo sportello e la ciclista batte la testa sull'asfalto: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una donna fanese di 66 anni è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, in condizioni gravissime dopo una rovinosa caduta a terra con la bicicletta elettrica, ieri intorno alle 13 su via Aporti. Una frazione di secondo prima un automobilista di 47 anni, residente nella stessa via, aveva aperto lo sportello della sua Mercedes bianca dopo averla parcheggiata su un lato della strada: la polizia municipale di Fano sta indagando per capire quanta incidenza abbia avuto questo gesto (l’apertura dello sportello) sulla caduta della donna, una casalinga che abita nella zona della pista aeroportuale. Le possibilità considerate dai vigili urbani sono due: o la donna è stata urtata dallo sportello, mentre in sella alla sua bici elettrica passava a fianco del Mercedes, oppure si è spaventata quando ha visto aprire la portiera e ha scartato in modo troppo brusco, perdendo l’equilibrio e di conseguenza cadendo sull’asfalto. Una caduta pesante, quasi a corpo morto, che ha provocato un urto molto violento del viso contro l’asfalto.La ciclista ha perso subito conoscenza, trasportata alla pista aeroportuale è stata affidata al personale dell’eliambulanza Icaro. La situazione era considerata di particolare gravità, la polizia municipale ha poi saputo che il personale medico dell’ospedale Torrette si è riservato la prognosi.