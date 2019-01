L'appello: «Aiutateci a ritrovare Filippo: è all'addiaccio da tre giorni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - «Per Filippo sarà la terza notte all’addiaccio». Lo diceva ieri Romina Alesiani, lei che è insegnante di scuola primaria, di un suo ex allievo ora diciottenne che è scappato da una comunità a Palermo, sua città d’origine, durante il periodo delle feste natalizie. Si trova a Fano da una ventina di giorni. «Filippo – ha proseguito – è una persona fragile, semplice, e ho tanta paura che gli possa succedere qualcosa di brutto. So che è stato rintracciato al cellulare dalle forze dell’ordine e che lui ha risposto di lasciarlo stare. Ha detto che per lui va bene così, ma sono convinta che non sia vero. Chiunque lo veda, per cortesia, ne informi le forze dell’ordine». Alesiani è infatti convinta che il diciottenne sia ancora a Fano, dove ha vissuto circa sette anni prima che la famiglia facesse ritorno in Sicilia. «A parte un po’ di barba, il suo viso non è molto cambiato e miei amici continuano a segnalarlo in giro per la città», ha aggiunto Alesiani, concludendo: «Filippo è alto un metro e settanta, ha occhi verdi, è moro e robusto». Ieri i Servizi sociali hanno inviato una segnalazione alle autorità palermitane.