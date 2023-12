FANO Saranno mantenute inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Fano per il prossimo anno, non subiranno aumenti ad eccezione delle tariffe del museo e della pinacoteca che vengono incrementate per adeguarle a nuovi servizi.

I prezzi

Per l’anno in corso l’ingresso al museo archeologico e alla pinacoteca del palazzo malatestiano costa 4 euro con la riduzione a 2 euro per gli anziani oltre 65 anni e per i gruppi non inferiori a 10 persone; godono di ingresso gratuito invece: gli studenti, i minorenni, i disabili e i loro accompagnatori. A partire dal 2024 il biglietto intero costerà 8 euro, quello ridotto 5 euro, ma sarà limitato ai giovani da 18 a 26 anni e a gruppi con un minimo di 15 persone.

Infine l’ingresso gratuito viene ampliato a tutti coloro che sono in possesso della visit card, ad alcune categorie e a tutti i cittadini che vorranno visitare le collezioni la seconda domenica del mese. E’ stato poi introdotto un biglietto cumulativo di 10 euro che comprende la visita al museo del palazzo malatestiano, al museo della Flaminia nei pressi dell’arco d’Augusto e agli scavi di Vitruvio sotto Sant’Agostino. La sola visita agli scavi o al museo della Flaminia costerà invece rispettivamente 4 euro per il biglietto intero e 3 euro per quello ridotto. Rimane sempre l’accesso gratuito per i minori di 18 anni.

«Abbiamo leggermente ritoccato le tariffe – ha dichiarato l’assessora Fattori – per qualificare i servizi che d’ora in avanti erogherà il nostro museo, dove verranno organizzati laboratori gratuiti per bambini, organizzate iniziative di richiamo e ampliate le visite alle aree archeologiche della città. Nel frattempo stiamo procedendo alla revisione del progetto che riqualificherà la corte malatestiana per essere pronti a partecipare ad ogni bando che ci consenta di finanziarlo». Nella definizione delle tariffe sono state incluse anche quelle relative alla mostra sul Perugino allestita all’interno della sala Morganti.

Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto 5; anche qui entrano gratis i minorenni, i disabili e il personale docente della scuola.

Le tariffe degli atri servizi a domanda individuale rimangono invariate, non essendo state soggette nemmeno all’aumento del tasso di inflazione. La copertura maggiore tra ricavi e costi viene ottenuta dalle tariffe praticate per l’ingresso nella casa di riposo don Tonucci a San Lazzaro, dove a un a spesa di 1.011.480 euro si associa un’entrata di 866.000 euro, pari a una copertura dell’85,62 per cento; seguono le tariffe della mensa scolastica che costa al bilancio comunale 2.137.235 euro rispetto a un entrata di 1.660.000 euro per un indice di copertura del 77,67 per cento.

Gli asili nido

Rilevante è anche il costo degli asili nido, in procinto di aumentare nei prossimi anni con le tre nuove strutture di Cuccurano, Bellocchi e Vallato. Attualmente il costo del servizio è di 1.567.906 a fronte di un’entrata di 640.000 euro, pari a una copertura del 40,82 per cento. In totale per erogare i servizi a domanda individuale il Comune attualmente spende 5.422.362 euro e ne ricava 3.355.146, con una copertura di poco più della metà, pari al 61,88 per cento; il resto è a carico del bilancio comunale.