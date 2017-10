L'allarme del questore: «Il primo spinello a 11 anni» Controllati 7mila studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Crollano sul mercato i prezzi della droga, specialmente se le dosi sono tagliate con sostanze sintetiche; aumentano i consumi, con un’impennata per la cannabis e, parallelamente, l’iniziazione al primo spinello avviene in una fascia d’età sempre più vicina all’infanzia piuttosto che all’adolescenza: tra gli 11 e i 12 anni».E' l'analisi del fenomeno droga del questore Antonio Lauriola. Accostando questi dati si capisce come il fenomeno non investa solo la sfera penale ma anche e soprattutto quella sociale, ed è questo il presupposto per spiegare il rafforzamento dei controlli antidroga fuori dalle scuole pesaresi, tra gli studenti che vanno a lezione.Dall’inizio dell’anno scolastico sono stati eseguiti già 9 controlli all'ingresso degli istituti superiori con i cani antidroga. Oltre 7.000 gli studenti ispezionati. Tra i casi più rilevanti registrati uno studente arrestato, uno denunciato e altri segnalati come consumatori.