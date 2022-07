Donna urla chiedendo aiuto nel bosco del Nerone: scattano le ricerche, giallo a Serravalle di Carda

APECCHIO L'hanno sentita gridare aiuto, chiedere soccorso. E' giallo a Serravalle di Carda dove sono scattate le ricerche per sapere cosa è successo. E soprattutto identificare chi è la persona che questa mattina gridava aiuto con tutta la forza che poteva avere in corpo. Urla disperate di una donna nel bosco di Serravalle di Carda, ai piedi del monte Nerone. Non si sa ancora a chi appartengano. A raccogliere le grida è stata un'altra donna che in quel momento era sul terrazzo della sua abitazione. E' successo questa mattina. La donna stava sbrigando delle faccende domestiche quando ha sentito distintamente urlare. Un grido ripetuto più volte di aiuto. Apparteneva a un'altra donna. La signora non ha avuto esitazione.

Ricerche in corso da mezzogiorno

Ha dato subito l'allarme e sul posto, intorno a mezzogiorno, sono arrivate pattuglie di carabinieri, vigili del fuoco e 118. Ci sono anche i cani molecolari, addestrati a scovare le persone nei luoghi più impervi e difficili. Una vera e propria task force che ha iniziato a passare al setaccio il bosco. Ricerche non facili perchè la zona è impervia e il sottobosco è un intrico di vegetazione, basta posto per perdere il sentiero e non trovare più la strada del ritorno. Ma gli uomini stanno già perlustrando tutta la zona e non è escluso che al gruppo si possano unire nelle prossime ore anche dei volontari. Le urla sono state udite dove il bosco confina con il piccolo centro di Serravalle di Carda. Un borgo posto a 800 metri sul livello del mare che si trova arroccato su una delle pendici del monte Nerone da dove domina sulla zona detta del Corridoio Bizantino. Serravalle di Carda si trova quasi a ridosso del confine con l'Umbria, a 11 km dal capoluogo Apecchio e rispettivamente 40,5 km da Urbino, 80 km da Pesaro e 63 km da Fano.