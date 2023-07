Domenica Ercolani, la donna più anziana d'Italia abita a Pesaro e oggi compie 113 anni. Ecco il suo segreto di longevità

PESARO La donna più anziana d'Italia è Domenica Ercolani, la donna dei record, compie oggi 113 anni. Ha visto

la monarchia (quella del Regno d'Italia), due Repubbliche (la prima e la "seconda" Repubblica italiana), dieci Papi e ben tre epidemie (spagnola 1918-1920, sars 2004, covid 19). Domenica Ercolani è nata a Urbino il 3 luglio 1910 (l'ultimo anno dell'era giolittina). Ultima di 5 figli, vive dagli anni ’50 a Pesaro, sposata con un ferroviere, due figli, vedova da tanti anni. Il marito, Cristoforo, era, capostazione a Pesaro. Oggi vive con la figlia di 87 anni, Alessandra.

L'elisir di lunga vita

Dopo aver superato gli orrori delle due Guerre mondiali è stata una delle poche donne a votare il 2 giugno 1946 per la nascente Repubblica italiana. Il segreto della longevità ? «Pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e pochissime medicine, sveglia di buon ora, intorno alle 7, abbondante colazione con yogurt nutriente e pieno di vitamine, poi poltrona riservata di fronte alla tv per ascoltare più che vedere tutto il palinsesto di Tele radio Padre Pio , poi a mezzogiorno il pranzo di sostanza». A raccontare la sua storiaè l'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it), l'associazione che si occupa al livello nazionale della tutela dei diritti delle persone anziane. Molto religiosa, anche se non può andare in Chiesa, segue le funzioni in tv. Gli ultimi anni non ha potuto festeggiare a causa del covid, ma quest'anno si prospetta tutta un'altra storia.