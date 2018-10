Ubriaco urla in piazza e disturba i passanti Polizia interviene due volte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Urlava frasi senza senso, disturbava i passanti, si sdraiava per terra. Un uomo, in evidente stato di alterazione a causa dell’alcol, ieri nel primo pomeriggio ha dato il suo bel da fare alle forze dell’ordine e anche a chi transitava in piazzale Lazzarini.L’uomo, ubriaco, infastidiva con i suoi comportamenti, così qualcuno ha allertato la volante della polizia di Stato che l’ha fatto allontanare. Ma il soggetto a quanto pare non ha ben capito l’antifona e poco dopo è ritornato imperterrito procedendo con lo stesso modus operandi: grida, invettive e comportanti disturbanti. Alla fine è stato nuovamente allontanato da una pattuglia della polizia municipale.