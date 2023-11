Urbino, deve pagare una visita medica ma dimentica i soldi prelevati al bancomat: pizzaiolo senza lavoro li trova e glieli restituisce

URBINO - Aveva prelevato i contanti dallo sportello bancomat della Bper di Urbino per pagare una visita medica ma, dopo aver ritirato la carta, «in un momento di agitazione personale», si è dimenticata di prendere i soldi: 150 euro. La signora Paola di Sassocorvaro racconta la sua storia al CorriereAdriatico.it: «Accortami della dimenticanza sono tornata al Bancomat ma il denaro non c’era - spiega - Sono entrata nella Filiale e ho spiegato la disavventura alla signora Silvia lasciando il mio telefono. Questa mattina mi ha chiamato informandomi che un signore, che dopo di me si apprestava ad un prelievo, notando i soldi da me dimenticati, li aveva presi e poi di corsa, dovendo recuperare il figlio da scuola, se ne era andato. Questa mattina è ritornato in Filiale per consegnarli».

L'onestà

Paola, ritrovati i soldi, ha voluto ringrazie quel signore per la correttezza dimostrata: «Ho chiesto il nome ed il numero dell’autore di questo bellissimo gesto per ringraziarlo.

Ho scambiato qualche parola con lui, Marco, ho chiesto cosa facesse nella vita ed ho saputo che fino a qualche mese fa aveva una Pizzeria che poi ha dovuto chiudere ed al momento fa il pizzaiolo a chiamata; il suo gesto, in un momento per lui particolare di vita, ne aumenta incredibilmente il valore. Sarebbe bello far sapere che ancora esistono persone di tale onestà».