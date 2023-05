Delitto Bruzzese, battaglia sulle schede sim. Slitta la decisione del giudice di Ancona sui due ergastoli richiesti

ANCONA - Slitta la decisione del giudice di Ancona sulla richiesta di ergastolo dei due presunti killer di Marcello Bruzzese, ucciso nel centro storico di Pesaro, in via Bovio, la notte di Natale di 5 anni fa. Fu un omicidio di 'ndrangheta, una ritorsione per la collaborazione con la giustizia del fratello Girolamo.

L'utenza olandese

​Gli imputati a processo con rito abbreviato sono Michelangelo Tripodi, 44 anni, di Vibo Valentia e Francesco Candiloro, 43 anni, di Polistena (Reggio Calabria), ufficialmente pasticcere a Brescia. Ieri l'arringa dell’avvocato Fausto Bruzzese, difensore di Candiloro. Al centro l’unico elemento contro Candiloro: l’utenza olandese rilevata nei giorni dell’omicidio «ma in periodo antecedenti al delitto. L’utenza del nostro assistito, nei giorni dell’omicidio, è a Brescia». Prossima udienza il primo giugno.