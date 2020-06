Pesaro, la danza solitaria del delfino nelle acque del porto

PESARO Il frame del video è sgranato ma l'effetto sorpresa è assicurato. Non capita infatti tutti i giorni di vedere un delfino in solitaria giocare nelle acque del porto di Pesaro, quasi a formare una coreeografica danza del mare come saluto al primo giorno d'estate. E' successo in mattinata ed è stato bravo il fortunato pescatore sportivo che mentre usciva dalle acque prospicienti il molo di Levante ha avuto la prontezza di riflessi di immortale in video il singolare e affascinante balletto marino. Non è la prima volta che i delfini sono avvistati nelle acque dell'Adriatico di fronte al litorale di Pesaro, più difficile incontrarli in porto. © RIPRODUZIONE RISERVATA