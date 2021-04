Mascherine Ffp2 potenzialmente pericolose: scatta il sequestro della Finanza nelle Marche

FANO - Maxi sequestro di articoli da parte della guardia di Finanza: tra questi anche mascherine Ffp2 anti contagio Covid non certificate e quindi potenzialmente pericolose.

La Guardia di Finanza di Pesaro-Urbino, nell’ambito di controlli in sei diversi esercizi commerciali di Fano sono stati sequestrati oltre 3.300 prodotti, costituiti da bigiotteria, accessori moda, articoli per la casa nonché da mascherine Ffp2, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e, dunque, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I predetti articoli sono stati dunque sequestrati e ritirati dal mercato dalle Fiamme Gialle ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative contestate che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro.

