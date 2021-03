Ultimo folle weekend in fascia gialla Covid: 63 persone multate e 6 locali chiusi

PESARO - Voglia di evasione nell'ultimo weekend prima del ritorno delle Marche in zona arancione Covid: raffica di multe e chiusure di locali pubblici in provincia di Pesaro e Urbino.

"Sono state intensificate - spiega la Prefettura - in questo ultimo fine settimana le attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel territorio di questa provincia. Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio sono state controllate rispettivamente 528 e 582 persone. Le violazioni amministrative contestate sono state 28 nella giornata di sabato e 35 la domenica. Nelle due giornate sono state inoltre controllate 543 attività commerciali (336 nella giornata di sabato, 207 in quella di domenica) con la contestazione di 6 illeciti ai relativi titolari e la chiusura provvisoria dell’attività".

