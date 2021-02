PESARO - Quattro persone, tutte di origini straniere, sono state multate oggi pomeriggio per le violazioni delle regole anti Covid. I quattro sono stati fermati dalla polizia perchè viaggiavano a bordo di una stessa macchina. Si ricorda che in auto, se non si appartiene allo stesso nucleo familiare, si può salire al massimo in tre: due davanti e uno dietro.

