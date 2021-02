Ristoratore muore a 60 anni, era stato contagiato dal Covid. Lascia moglie e tre figli

ASCOLI - E' morto per Covid a 60 anni di età Giovanni (Gianni) Evangelisti, titolare del ristorante "La Torre" nel centro storico di Ascoli e con un passato nell'autogrill della superstrada Ascoli-Mare e in altri esercizi in distributori di carburante. Lascia la moglie e tre figli. Da alcune settimane Giovanni Evangelisti era stato ricoverato all'ospedale a seguito del Coronavirus ma le sue condizioni si sono aggravate fino a condurlo al decesso.

