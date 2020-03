L'annuncio choc del sindaco Feduzi: «Sono positivo al Coronavirus, ma andrà tutto bene»

FERMIGNANO - Annuncio choc su Facebook del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi: «Ho il Coronavirus, ma andrà tutto bene»

"Inizio questo post - ha scritto il primo cittadino su Facebook - dicendo Sto bene! E ringrazio tutte quelle persone che direttamente e indirettamente si sono informate sul mio stato di salute.

Sono positivo al Covid-19 ma #andratuttobene perchè una febbricciola, sabato 7 marzo, mi aveva messo in allarme e così ho preso la decisione di mettermi in isolamento a casa.

Poi giovedì il tampone da parte di Asur e venerdì 13 il risultato.

Da domenica 8 marzo lavoro qui da casa e riesco a seguire le vicende della nostra Fermignano grazie ad un collegamento diretto con tutti i dipendenti del Comune, i colleghi di Amministrazione, Carabinieri e Polizia Locale. Li ringrazio di essermi vicini e di sostegno come voglio ringraziare i Volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e Ass. Naz. Carabinieri che si stanno dando da fare per tutti noi.

Mi preme sottolineare che tutte le persone che sono state in contatto con me, nei giorni di incubazione del virus, sono state prima contattate da me e poi dall'ufficio igiene e prevenzione e sono già in isolamento anche se non presentano NESSUNA sintomatologia.

Non vi allarmate: se non siete stati contattati dagli uffici Asur significa che non state correndo nessun rischio di contagio.

Ricordiamoci però di non abbassare la guardia e seguire le prescrizioni igienico-sanitarie prescritte e le indicazioni del DPCM evitando soprattutto gli assembramenti.

#andratuttobene, ne usciremo più forti di prima Insieme".

