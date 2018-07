Minorenni incendiari per noia: nei guai cinque studenti delle medie

di Lorenzo Furlani

COLLI AL METAURO - Il più spavaldo orgoglioso della sua impresa si è fatto riprendere davanti alle fiamme, gli altri sono stati immortalati in un secondo video mentre con cartacce, cartoni e altro materiale infiammabile alimentavano il fuoco. E poi ci sono le foto della violenza gratuita contro infissi e vetri e della distruzione tra le suppellettili industriali. A Calcinelli i roghi e la devastazione all’interno dello stabilimento abbandonato dell’ex mobilificio Simon erano diventati il passatempo di un gruppo di adolescenti, i più piccoli poco più che bambini. Tre incendi di origine dolosa si sono sviluppati nella settimana tra giugno e luglio nella struttura che si trova tra superstrada e centro abitato: episodi sempre risolti dai vigili del fuoco dopo l’allarme dei residenti, dei quali ora devono rispondere 5 ragazzini di età compresa tra 12 e 15 anni, tutti residenti a Calcinelli, identificati e denunciati alla procura della Repubblica per i minori dai carabinieri di Colli al Metauro per il reato di danneggiamento seguito da incendio.