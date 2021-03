Appartamento va in fiamme. Lasciata legna vicino alla stufa rimasta accesa

COLLI AL METAURO - Incendio di un appartamento con danni rilevanti ieri mattina a Villanova. Le fiamme si sono sviluppare al primo piano di una palazzina con due alloggi in via 4 Novembre, alla periferia dell’abitato. È stata una vicina di casa, intorno alle 9,30, ad accorgersi del fumo che usciva dall’appartamento, all’interno del quale in quel momento non c’era nessuno, e a dare l’allarme al vigili del fuoco, che sono intervenuti dal distaccamento di Fano.

Due ore di intervento

L’incendio potrebbe essersi sviluppato da una catasta di legna che era posizionata vicino a una stufa, rimasta accesa e alimentata da qual combustibile. Completamente distrutto il salotto dell’abitazione con i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili, ma danni per il fumo, che ha invaso tutti gli ambienti, sono stati subiti dall’intero appartamento. L’incendio è stato rapidamente domato dai pompieri una volta arrivati sul posto. Il fatto che al momento dell’innesco l’abitazione fosse deserta ha evitato che qualcuno potesse restare coinvolto subendo lesioni. L’intervento è stato concluso in un paio di ore.

Inagibilità parziale

Sono intervenuti anche i carabinieri di Colli al Metauro, che hanno avviato accertamenti sull’incendio per individuarne causa e responsabilità, mentre una pattuglia della polizia locale ha provveduto a regolare il traffico per favorire la piena agibilità dei vigili del fuoco nell’opera di spegnimento. Nell’abitazione è rimasto danneggiato anche l’impianto elettrico, pertanto il salotto è stato dichiarato inagibile dai pompieri in attesa dei lavori di ripristino. L’appartamento è occupato in locazione da una coppia poco più che sessantenne, che nell’ipotesi di un incendio colposo dovrà rispondere dei danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA