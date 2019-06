Trovati morti in auto i turisti scomparsi: la Yaris è finita in fondo ad una scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOCCA TRABARIA - Sono stati trovati morti giovedì pomeriggio i due turisti francesci, moglie marito,. I due avevavo affittato una Yaris e le ultime coordinate portavano a Bocca Trabaria. E proprio nella zona di Bocca Trabaria l'elicottero dei vigili del fuoco alzato in volo da Roma ha individuato l'auto in una scarpata. I due sarebbero morti in seguito all'uscita di strada dell'auto.Marc Sansonetti, 66 anni, e Maria-Therese Biernat, 64 anni, entrambi pensionati, a fine maggio erano venuti in Italia per un viaggio di alcuni giorni. L’ultima volta sono stati visti il 3 giugno scorso a Ravenna quando hanno lasciato l’albergo presso il quale alloggiavano. Sembra che fossero diretti in auto ad Arezzo per poi raggiungere Perugia, ma nelle due località non sarebbero mai arrivati.