Bambino di 17 mesi chiuso per sbaglio in auto dalla madre: i vigili del fuoco di Città di Castello lo liberano dopo momenti di paura

PERUGIA - Questa mattina, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Antonio Labriola a Città di Castello per soccorrere un bambino di 17 mesi rimasto inavvertitamente chiuso nell’auto della mamma.

Liberato dall'abitacolo

Liberato dall’abitacolo, il piccolo è stato visitato dal personale del 118 che ne ha constatato le buone condizioni di salute facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori. Molto scossa la madre.