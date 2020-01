Tenta di strangolare la madre, lo ferma il padre di 82 anni: arrestato

CITTA' DI CASTELLO - Ha tentato di strangolare la madre di 82 anni, l'ha fermato l'anziano padre e i carabinieri lo hanno arrestato. Protagonista del dramma familiare un uomo di 57 anni che giovedì pomeriggio ha cercato di uccidere la mamma malata perché colpita da un ictus. Il tentato omicidio è avvenuto in camera da letto dei genitori. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato il padre, 82 anni , che è riuscito a fermare il figlio.

L'uomo accusato di tentato omicidio, prima di essere arrestato, ha chiamato i carabinieri e li ha accompagnati nella camera dove la madre era allettata. «Ho cercato di ucciderla»,avrebbe detto ai militari confessando tutto. La donna respirava a fatica, è intervenuto il 118 che l'ha trasportata in ospedale, l'anziana non sarebbe in pericolo di vita. Il 57enne non è riuscito a dare una giustificazione al suo assurdo gesto. Ultimo aggiornamento: 21:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA