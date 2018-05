Lo squalo Nibali in piazza Talk show aperto a tutti prima della Granfondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Sabato sera con Nibali. Dopo il secondo bike tour, in piazza Primo Maggio, talk show alle 21 con Vincenzo Nibali e altri ospiti. Si concluderà domenica, con 3.000 ciclisti, la Granfondo degli Squali (giro corto 80 Km, lungo 136). Presente il campione siciliano come guest star del quarto Press Trip stagionale promosso da Apt Servizi in collaborazione con il consorzio dei bike hotels Terrabici. Ospiti anche due blogger influencer giapponesi, un freelance canadese e due giornalisti olandesi. La manifestazione, che collega sulle due ruote la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Rimini, si conferma un'attrazione di livello internazionale.