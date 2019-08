Cade da un albero mentre prepara un appostamento per la caccia: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVOLETO - Ferito gravamente un cacciatore di 72 anni che è caduto da un albero da circa 4 metri di altezza a Tavoleto mentre predisponeva un appostamento in vista dell'apertura autunnale della caccia. L'uomo è stato soccorso da un amico che era con lui e poi da personale del 118. Ha riportato traumi in varie parti del corpo tra cui la schiena È stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.