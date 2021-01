Fano, il Comune soccorre le aziende con crolli di fatturato dell'80 per cento

FANO - Ancora una volta è l’amministrazione comunale di Fano che giunge in aiuto di quelle imprese e dei singoli operatori che, pur essendo stati danneggiati sensibilmente dalle disposizioni anti Covid, non hanno percepito alcun sostegno economico dallo Stato.

Bando pubblicato oggi



Nella giornata di ieri la giunta ha deliberato di concedere un bonus di 1.000 euro a quelle categorie che hanno subìto dal mese di marzo al dicembre scorso perdite di fatturato dall’80 al 100 per cento, a causa dei decreti di chiusura e di sospensione delle relative attività. Nell’annunciare la decisione il sindaco Massimo Seri ha menzionato espressamente: le agenzie di viaggio, i tassisti, gli operatori dello spettacolo e i cosiddetti wedding planner, ovvero gli organizzatori di matrimoni che hanno risentito delle severe disposizioni che ancora oggi vietano assembramenti e feste con più persone.

L’iniziativa è stata seguita in modo particolare dall’assessore al b ilancio Sara Cucchiarini e dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli. «E’ stato costante – ha rilevato quest’ultimo – il contatto che l’amministrazione comunale ha stabilito nel corso dell’anno appena terminato, con tutte le categorie economiche. Abbiamo seguito e dove è stato possibile supportato tutte le difficoltà che ci sono state presentate, in seguito ai sacrifici che molti imprenditori sono stati costretti a fare per combattere l’espandersi della epidemia e abbiamo concluso l’anno con la messa a disposizione di 100.000 euro per aiutare le famiglie più povere. Tuttavia alcuni settori, forse danneggiati più degli altri, sono rimasti fuori da ogni sostegno governativo, con grosse perdite di reddito per i titolari di impresa e i loro dipendenti. Quindi in accordo con le associazioni di categoria e i componenti del tavolo economico, abbiamo deciso di mettere a disposizione un bonus di 1.000 euro, tramite un bando che partirà oggi stesso, con scadenza al 31gennaio prossimo. Il bonus sarà disponibile per le aziende in attività già dall’11 marzo scorso, già iscritte alla Camera di Commercio alla data della domanda e non sottoposte a procedure di liquidazione».

Gli sgravi tributari

Il bonus in oggetto, come poi ha rilevato l’assessore Sara Cucchiarini, si pone nel solco delle azioni di sostegno già intraprese a favore delle famiglie in difficoltà e delle categorie economiche nel corso del 2020. Azioni che hanno riguardato sgravi di Tari e Tosap in parte presi in carico dal bilancio comunale. Quanto deliberato si può considerare come un ’ anticipazione di quella che è una scelta di bilancio preventivo per l’anno in corso, al quale stiamo lavorando». Un bilancio che sarà, per forza di cose, del tutto diverso da quelli approvat i in passato.

