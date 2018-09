Il cielo si riempie di colori grande festa per gli aquiloni Piansevero vince il Trofeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Va a Piansevero il “Trofeo Città di Urbino”, il premio più ambito della Festa degli aquiloni. Dieci le contrade che si sono sfidate ieri alle Cesane: Duomo, Honkong, Piansevero, Piantata, Lavagine, Mazzaferro, San Bernardino, San Polo, Monte e Valbona.Dopo il rinvio per il maltempo, ieri c’era il sole ma all’inizio è mancato il vento. Solo quando la brezza ha virato il cielo di Urbino si è riempito colori, sogni, fantasie, pensieri e opere artistiche di grande qualità.«Un'edizione che ha visto una marea di persone – ha affermato Giorgio Cancellieri, il neo presidente di Urbino Servizi – E’ cominciata in lieve sordina per poi accogliere una quantità di visitatori locali e turisti davvero impressionante. Io, personalmente, l’avevo vista solo lo scorso anno e mi ero entusiasmato, quest’anno mi è venuta la pelle d’oca per quelle comete attaccate alle interminabili funicelle e le tante braccia innalzate al cielo per dare traiettorie agli aquiloni. Qualcosa di un'emozione davvero incredibile».