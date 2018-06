Tosa l'erba del prato â€‹e trova un tartufo nero da più di 6 etti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Ancora non ci crede Alfio Cardellini (62 anni). Mentre si dilettava ai piaceri del giardinaggio ha scovato un tartufo nero estivo da 660 gr. In realtà, il merito è di sua moglie Dantina che, nella scia del tosaerba ha notato qualcosa di nero che emergeva da terra. «L’abbiamo trovato per impiccio» commenta Alfio. È già nelle cucine del ristorante “Civico 14+5” di Apecchio. Il proprietario è suo figlio Massimo. Lo chef Maria Angela Fava lo utilizzerà per condire tagliatelle. Come faceva nonna Gina.