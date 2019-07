Ladri nel Santuario: sparisce lo stemma nobiliare della famiglia Aloigi del '600

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

APECCHIO - Amara sorpresa e sbigottimento per don Sauro Porfiri e i suoi fedeli: dal Santuario del S.S. Crocifisso, sopra l’altare del Sacro Cuore, è stato rubato lo stemma della famiglia apecchiese Aloigi, posto lì da ‘600 circa. Lo stemma raffigura un leone rampante sul sole. Ma non solo: è stato lesionato il polso destro della statua del Sacro Cuore, danneggiato sicuramente nella fase della sottrazione sacrilega dell’emblema. In terra diversi frammenti di calce secca. A don Sauro non è rimasto che sporgere denuncia nella locale caserma dei carabinieri.