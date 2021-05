Pedone di 88 anni investito da un automobilista che è un suo coetaneo

FANO - Anziano pedone investito da un’automobile a Bellocchi di Fano, ieri mattina intorno alle 8.30, mentre si trovava in strada comunale del Cimitero a poca distanza dalla rotatoria all’incrocio con via Einstein.

Agli occhi dei primi soccorritori si è presentata una scena drammatica. A terra un uomo di 88 anni, fanese: sia le sue condizioni sia la sua età hanno consigliato il trasporto di massima urgenza su un’eliambulanza fino agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, dove il pensionato è stato ricoverato per ricevere le cure del caso.

Con il trascorrere delle ore gli esiti degli accertamenti effettuati dai sanitari dorici hanno attenuato almeno in parte l’allarme iniziale e il comando della polizia locale, intervenuta sul posto con due pattuglie, è stato informato che l’ottantottenne fanese non è considerato in pericolo di vita.

Illeso invece il conducente della vettura, un anziano fanese coetaneo del pedone, essendo nato a sua volta nel 1933. L’automobilista guidava una Fiat Punto, proveniva dalla strada Flaminia, aveva svoltato alla rotatoria per immettersi sulla strada comunale del Cimitero e, ha accertato la polizia locale, la stava percorrendo nella direzione di Rosciano, perché ieri mattina aveva intenzione di dedicare qualche ora alla cura del suo orto, che si trova nella zona.

Strada facendo il programma della giornata si è però interrotto in modo assai brusco e si è aperta invece un’inattesa parentesi di paura e di preoccupazione provocata dall’incidente. L’anziano ottantottenne è stato soccorso da un equipaggio del servizio 118, accorso a Bellocchi con l’ambulanza, e le sue condizioni sono state stabilizzate in attesa dell’eliambulanza, che è atterrata su un’area verde vicina al luogo dell’incidente.

Gli accertamenti di legge sono stati effettuati dalla polizia locale, che con un’altra pattuglia di è occupata di governare il traffico per tutta la durata dei rilievi. Tuttora in fase di definizione la dinamica dell’episodio, avvenuto in corrispondenza di una rotatoria cui il traffico proveniente dalla strada Flaminia accede dopo un lungo tratto rettilineo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA