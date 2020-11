La Gola del Furlo regala sempre emozioni, “La Ginestra” è una garanzia

ACQUALAGNA - Voglia del vero tartufo bianco di Acqualagna? In questa stagione dedicata al tartufo “La Ginestra” al Passo del Furlo propone una serie di novità per i suoi ospiti ideando un programma straordinario. Approfittando di questo caldo autunno si potrà pranzare nel panoramico giardino e acquistare il tartufo direttamente al ristorante dal fornitore di fiducia. Assieme alle degustazioni proposte al vero tartufo, bianco o nero, di Acqualagna gli ospiti avranno la possibilità di provare l’emozionante esperienza della caccia al tartufo con il cane. Tanti i percorsi organizzati, sarà possibile visitare cantine, frantoi ed affinatori di formaggi. Anche piccoli borghi sorprendenti, percorsi artigianali, artistici come i musei a cielo aperto, oppure percorsi di moda e shopping. E ancora weekend nella natura pura e spettacolare del foliage della Gola del Furlo tra trekking, bike e canoa. Tutte le proposte sul sito www.ginestrafurlo.it

Chi desidera una cena romantica può prenotare l’hotel, con bollicine e frutta compreso, proprio davanti alla mitica Gola. Una speciale promozione tutti i mercoledì e giovedì: un menu degustazione al tartufo bianco (55 euro), in onore dei 55 anni della Fiera del tartufo di Acqualagna che tornerà ormai nel 2021.

