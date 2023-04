Vinitaly, Marche protagoniste: 100 aziende locali alla kermesse veronese. C'è la visita del Premier Meloni

ANCONA- Alla 55° edizione del Vinitaly a Verona le Marche protagoniste in particolare a sostegno del biologico: «ormai il 39,5% della superficie vitata delle Marche è coltivata a biologico - ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricolatura Andrea Maria Antonini - e di questo il 46-47% è posizionato tra la provincia di Ascoli Piceno e Fermo. Siamo la seconda regione, in Italia, per estensione di vigneti biologici e, con le province di Ascoli Piceno e Fermo, tra i più performanti in Italia per produzione dei vigneti bio».

L'entusiasmo

«C'è tanto entusiasmo e voglia di ripartire con maggiore vigore, dopo il periodo pandemico». Ieri l'apertura della Fiera in programma al padiglione fieristico di Verona fino al 5 aprile. Lo stand delle Marche, mille metri quadri e rinnovato, ospita una cinquantina di aziende in collettiva. Altrettante occupano gli spazi espositivi adiacenti. «Percepiamo un interesse crescente per le nostre produzioni enologiche - ha sottolineato l'assessore - Ormai le Marche si stanno posizionando sempre più in alto sui mercati italiani e soprattutto all'estero. Il 2022 ha registrato, per i vini marchigiani, il maggiore incremento in percentuale come export rispetto a tutte le altre regioni d'Italia: +26%. Significa sicuramente che il nostro è un prodotto di qualità e che piace. Dimostra che i nostri produttori e le nostre aziende veramente hanno una grande capacità di muoversi attraverso scenari internazionali, sostenuti anche dalla Regione».

La visita della Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato stamani al Vinitaly anche lo stand della Regione Marche. Accolta dal governatore Francesco Acquaroli, la premier ha prima fatto un punto stampa affollatissimo con i giornalisti, per poi salire al piano superiore dello stand dove ha salutato alcuni produttori presenti con i propri vini e incontrato alcuni rappresentanti della cooperativa sociale Centimetro Zero che le hanno regalato una sedia decorata. Un'altra sedia decorata era stata regalata qualche anno fa dai ragazzi di Centimetro Zero, giovani disabili che gestiscono un ristorante sociale a Spinetoli (Ascoli Piceno) al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.