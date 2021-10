Scossa di terremoto nelle Marche poco fa, magnitudo 3.8 nell'area del cratere

MACERATA - Scossa di terremoto torna a scuotere le Marche. Epicentro della nuova scossa è 2 chilometri a est di Visso, in piena area del cratere. La magnitudo è stata del 3.8, l'Ingv l'ha registrata alle 14.54.

La scossa è stata percepita anche in provincia di Ascoli e in particolare ad Arquata del Tronto. Non risultano al momento richieste di soccorso o danni. Nelle casette d'emergenza dell'area del cratere la scossa si è sentita distintamente tornando ad alimentare la preoccupazione tra la gente delle scosse del 2016.

