Superbonus, semaforo verde dal Consiglio regionale delle Marche sulla mozione per tutelare le aree del cratere

ANCONA- Via libera del Consiglio regionale delle Marche a una mozione in materia di superbonus edilizio nel cratere sismico 2016: il provvedimento, a iniziativa dei consiglieri di Forza Italia, Gianluca Pasqui, vice presidente dell'Assemblea, e Jessica Marcozzi, e di Giacomo Rossi (Civici Marche), impegna Presidente e Giunta a intervenire con urgenza, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, affinché in sede di conversione del decreto legge, nel dibattito in parlamento possano essere apportate le opportune modifiche.

La tutela

Ciò per «tutelare i territori del sisma i quali, mai come stavolta, rischiano di scomparire definitivamente e con loro tutto il patrimonio storico, umano, culturale che da millenni conservano». «La mozione, votata in modo compatto dalla maggioranza, - afferma Pasqui - è stata presentata a seguito dello stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi». «Ringrazio i colleghi di maggioranza che hanno voluto sostenere la mia mozione, - aggiunge Pasqui - comprendendo in pieno lo spirito costruttivo con cui la stessa è stata presentata. Infatti, seppur consapevole che un intervento capace di definire con certezza i confini dei bonus edilizi fosse necessario e improrogabile»; «sono molto preoccupato per le ricadute che l'attuazione delle misure varate con l'emanazione del decreto legge potranno avere nell'area del cratere sismico. Lo stop alle agevolazioni sull'edilizia, infatti, - prosegue il consigliere regionale di Fi - rischia concretamente di mettere una pietra tombale sulla ripartenza dei territori colpiti dal sisma, con conseguenze devastanti su tutto il comparto edile».