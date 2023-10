Consultori familiari, l'assessore Saltamartini risponde al Pd: «Questa giunta non li ha abbandonati. Ecco cosa è stato fatto»

«Sicuramente la pandemia ha evidenziato alcune difficoltà, ma abbiamo adottato provvedimenti che daranno i loro effetti nel breve periodo», lo sottolinea il vice presidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini in risposta alla nota del consigliere Pd Antonio Mastrovincenzo sulla situazione dei consultori marchigiani.

«Questa giunta non ha abbandonato i consultori - sottolinea Saltamartini -.

Negli ultimi due anni sono state emessi due atti di indirizzo riguardanti il loro potenziamento: la delibera di giunta n. 1222 del 2022, attuata nell’anno in corso, riguardante il potenziamento della figura dello psicologo nei consultori con un finanziamento di 250.000 euro (contratti avviati dalle Ast tra giugno e ottobre 2023) e la delibera di giunta n. 1438 del 2023 che prevede per la prima volta l’istituzione di un nuovo flusso informativo (utilizzando i fondi Pnrr) per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari con relativa assistenza prestata in favore dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, residenti e non residenti, a livello distrettuale, domiciliare e territoriale. Questo nuovo flusso permette di verificare l’attuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza».

Consultori familiari, le aree di intervento

Sono 5 le macroaree d’intervento: salute sessuale, salute riproduttiva, prevenzione e promozione della salute, supporto psicologico, adozione e affidi, rapporti con le istituzioni. Il report di cui si tratta è stato realizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria negli anni 2006, 2016 e 2023: l’ultimo questionario è stato effettuato nel 2022. Le criticità rilevate dal report 2023 sono similari a quelle del 2016 e alcune risultavano presenti anche nel 2006, come la carenza di pediatri. Aumentano invece gli assistenti sociali : la percentuale di presenza è passata dal 26 al 51% in 7 anni.

«Sicuramente l’aumento di assistenti sociali e di psicologi rappresenta un potenziamento dei consultori – sottolinea l’assessore - l’Osservatorio Diseguaglianze continuerà a monitorare per razionalizzare le risorse e verificare l’efficacia degli interventi».