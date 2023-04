Carabinieri in bicicletta a Senigallia: sono i primi nelle Marche. Centro e lungomare sorvegliati speciali

SENIGALLIA - Carabinieri in bicicletta a Senigallia, i primi nelle Marche a controllare il territorio spostandosi su una due ruote. La sperimentazione dell'Arma è stata avviata a livello nazionale: a Senigallia sono arrivati sei mezzi a pedalata assistita da impiegare nei servizi svolti anche nelle zone di Marzocca di Senigallia e nel centro storico di Corinaldo.

A Senigallia i carabinieri vanno in bicicletta

Il primo servizio con i militari in bicicletta si è svolto lungo le vie del centro cittadino e sul lungomare della spiaggia di velluto. Nei prossimi giorni ci sarà l'esordio sulle strade di Marzocca e Corinaldo dove sono diverse le strade del centro storico strette e pedonalizzate in cui la bicicletta a pedalata assistita potrebbe garantire maggior velocità e capacità di spostamento. La stessa iniziativa è già da tempo stata intrapresa in numerosi comuni italiani e all'estero per i vari corpi delle forze di polizia.