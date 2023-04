Pioraco, ubriaco romano al volante distrugge un'auto e scappa: i carabinieri lo denunciano. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito

PIORACO - Ubriaco distrugge una macchina ferma e fugge via: i carabinieri lo denunciano. Con un tasso alcolemico di oltre quattro volte il limite massimo consentito un cinquantenne originario romana ma residente a Fabriano ha prima provocato un incidente a Pioraco, lungo la SS 361 e successivamente si è allontanato probabilmente per non pagare i danni causati.

Rintracciato dai militari di Serravalle di Chienti

I militari della stazione di Serravalle di Chienti mediante indagini serrate hanno dapprima individuato l’autore dell’incidente (fortunatamente senza feriti) e nell’immediatezza l’hanno sottoposto a controllo etilometrico. Il cinquantenne è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e dovrà risarcire quanto provocato.