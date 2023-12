Vento di burrasca sulle Marche, scatta l'allerta meteo lampo: allarme da stasera a domani. Le previsioni del tempo fino a Natale

Vento di burrasca forte in arrivo sulle Marche, nuova allerta meteo gialla. Allarme lampo: è valido dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani. L'intensità crescente dovrebbe registrarsi per le prime ore di venerdì 22 dicembre, con venti forti sud-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forte (75-88 km/h).

Tali raffiche saranno più probabili nel settore montano e collinare delle zone di allerta 1,2,3,4. La ventilazione tenderà poi ad indebolirsi nel corso della mattinata di venerdì. Si tratta dell'allerta meteo numero 92: in pratica una ogni 4 giorni.

Previsioni meteo per venerdì 22 dicembre

Cielo al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso, con persistenza di nubi basse a ridosso della catena montana; al pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per velature. Temperature in aumento, più marcato nei valori massimi

Venti sud-occidentali di vento teso al mattino, quando le raffiche potranno localmente raggiungere intensità di burrasca forte, e di vento moderato al pomeriggio. Mare mosso. Fenomeni particolari: per il vento durante le prime ore della giornata la criticità per vento è gialla.

Previsioni meteo per sabato 23 dicembre

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore aumento. Nei fondovalle le temperature saranno un po' più rigide. Venti sud-occidentali di brezza tesa ed a tratti di vento moderato Mare: poco mosso, mosso al largo.

Previsioni meteo per domenica 24 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti sud-occidentali di brezza tesa

Mare poco mosso.

Previsioni meteo per lunedì 25 dicembre

Anche le giornate del 25 e 26 dicembre saranno caratterizzate da condizioni di stabilità diffusa.