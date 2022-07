Previsioni meteo, pioggia domani in tutte le Marche (tranne che a Pesaro) ma le temperature non calano

Previsioni meteo, ci siamo: questo giovedì, nella seconda parte della giornata, torna la pioggia in quasi tutte le Marche. Precipitazioni ovunque, dalla costa all'entroterra, tranne che a Pesaro. Ecco il bollettino meteo completo: cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, con sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne durante le ore più calde. Dal tardo pomeriggio aumento generalizzato della copertura per nubi in transito da nord verso sud.

Le temperature però non si abbassano

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata, maggiormente insistenti nel settore centro-meridionale della regione. Temperature? Senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mare mosso, poco mosso dal pomeriggio. Nuova intensificazione del moto ondoso dalla tarda serata.