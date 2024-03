Passaporti più veloci, intesa tra Questura di Ancona e l'Associazione imprese viaggi e turismo Marche Emilia-Romagna: ecco cosa cambia

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, questa mattina ha accolto nella sede di via Gervasoni i rappresentanti della Fiavet Marche, con cui ha siglato, su delega del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, un importante accordo per creare un canale di comunicazione rapido e diretto tra Questura e gli associati alla Fiavet volto ad eliminare criticità nel rilascio dei passaporti dei viaggiatori della provincia .

Il turismo spinge

Preso atto delIa ripresa della movimentazione turistica che sta creando in tutto il territorio nazionale un incremento esponenziale delle richieste di rilascio dei passaporti e che è interesse della Polizia di Stato favorire iniziative di collaborazione finalizzate a far fronte, con rapidità ed efficienza, alle esigenze sopraesposte dei viaggiatori delle Agenzie di viaggio presenti sui territorio, Il Questore e la presidente della Fiavet Marche Mara Martonovich hanno convenuto che nel caso i cui un viaggiatore ha provveduto ad effettuare tutte le procedure per Ia prenotazione del rilascio del passaporto e si trovi nell'impossibilita di prenotare, la segreteria Fiavet potrà interfacciarsi direttamente con l’Ufficio Passaporti della Questura di Ancona per Ia risoluzione immediata della problematica.

Lo sforzo: 500 passaporti a settimana

Il questore ha sottolineato lo sforzo profuso per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, e i risultati finora conseguiti, che permettono di dare risposte in tempo reale a chi chiede il titolo di Polizia.

L’ufficio passaporti della Questura allo stato produce oltre 500 passaporti alla settimana ed è aperto sei giorni su sette.

Aperture e orari

Si ricorda che lo sportello Passaporti della Questura prevede allo stato le seguenti aperture:

Lunedì mattina (09 -13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti)

Martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti)

Mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti)

Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in “agenda on line” e pomeriggio (14,30-16,30) con “agenda on line” (45 posti)

Venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti)

Sabato solo ritiro dei passaporti (09-13)

La procedura d'urgenza

E’ sempre garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio e turismo) grazie alla quale è possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi (o telefonare allo 071-2288474) richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con priorità e fuori da agenda on line.

Questura di Ancona: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Jesi: dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Senigallia: dipps103.5400@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Fabriano dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it

Si rammenta infine che la Questura di Ancona garantisce l’acquisizione dell’istanza per il rilascio del passaporto direttamente presso il domicilio del cittadino che abbia disabilità motorie.