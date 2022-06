Il caldo africano non concede tregua: nei prossimi giorni bollino rosso in due città delle Marche

ANCONA - L'anticiclone Caronte ha investito anche le Marche con il suo respiro torrido ed il caldo africano non sembra destinato a scomparire a breve. Anche il servizio di Protezione civile delle Marche avverte dell'emergenza con la comparsa dei primi bollini arancioni e rossi dell'estate.

Per oggi, martedì 21 giugno, la Protezione civile indica il bollino giallo (Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali) per tutte le località della regione, tranne Ancona e Pesaro, marchiate col bollino arancione (Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali). Domani, invece, bollino arancione per tutti tranne Urbino, Ascoli e San Benedetto, che restano in giallo. Situazione più critica invece giovedì 23 giugno: bollino arancione per tutti e rosso (Ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali) per Pesaro e Ancona.

