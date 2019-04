Vigili del fuoco, il nuovo dirigente è Felice Di Pardo La Malfa va in Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il ConsiglOi dei Ministri di giovedì 19 aprile ha deliberato la nomina a dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'ingegner Felice Di Pardo, che assumerà con decorrenza 30 aprile prossimo l'incarico di direttore regionale delle Marche. Contestualmente l’attuale direttore regionale, ingegner Antonio La Malfa, assumerà l'incarico di direttore regionale dei vigili del fuoco del Piemonte. La Malfa ha retto per più di due anni i vigili del fuoco delle Marche, coordinando tra l’altro le difficili fasi degli interventi connessi al devastante sisma che ha colpito il territorio regionale nelle provincie di Ascoli, Fermo e Macerata. L’ingegner Di Pardo, molisano di origine, sposato e con due figlie, conosce già bene la realtà marchigiana per essere stato per circa 6 anni comandante provinciale di Ascoli. Negli ultimi anni è stato impegnato in importanti incarichi presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.