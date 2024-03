Isola dei Famosi, la campionessa Valentina Vezzali dalle Marche pronta a sbarcare in Honduras

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per iniziare e il cast è ancora un mistero. Anno di cambiamenti per la conduzione e gli opinionisti, dalla promozione di Vladimir Luxuria che passa alla conduzione (affidata fino allo scorso anno a Ilary Blasi), all’ingresso di Dario Maltese in veste di opinionista, accanto a Sonia Bruganelli, forte dell’esperienza al Grande Fratello, nella passata edizione.

Ad aiutare i concorrenti che dovranno superare prove difficili e momenti di alta intensità, ci sarà Elenoire Casalegno che è pronta ad approdare in Honduras qualche giorno prima della puntata d’inizio, prevista per l’8 aprile.

Nella rosa di nomi che girano intorno al cast dell’Isola dei Famosi, ci sarebbe anche Valentina Vezzali, la campionessa olimpionica marchigiana (è nata e vissuta a Jesi) che solo qualche settimana fa ha compiuto 50 anni.

Valentina Vezzali, dalla scherma al nuoto

Tra gli altri nomi che potrebbero andare ad aggiungersi a quello della Vezzali, ci sarebbe anche l’attrice Maitè Yanes, la rapper Beba, Francesco Benigno e Greta Zuccarello, ballerina di Ciao Darwin. Non ci resta che attendere l’inizio della nuova edizione per scoprire l’intero cast dell’Isola dei Famosi.