Isola, frecciatina di Vladimir Luxuria a Sonia Bruganelli: «Da opinionista a naufraga è un attimo». Vezzali senza medaglie nella prima prova

Un tuffo dove l'acqua più blu, poi una nuotata e subito la prima prova. «Speriamo che Valentina Vezzali non abbia portato con lei tutte le medaglie altrimenti va a fondo, anche se di affondi se ne intende» è il saluto di Vladimir Luxuria, alla campionessa di scherma marchigiana, prima di lancia la sua prima frecciatina all'opinionista Sonia Bruganelli e lo fa utilizzando una delle frasi cult dei reality. Usata in passato da Ilary Blasi prima nei confronti di Alfonso Signorini durante il Grande Fratello, e poi proprio verso Vlady nell'ultima edizione dell'Isola, ecco cosa è successo.

Frecciatina cult

Prosegue senza intoppi la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 in onda lunedì 8 aprile.

Dopo l'emozione iniziale Vladimir Luxuria ha preso possesso della conduzione e viaggia a gonfie vele destreggiandosi tra i naufraghi e i nuovi opinionisti.

Sonia Bruganelli, dopo lo stop del Grande Fratello, è tornata in tv sempre nel ruolo di opinionista pronta a far sentire la sua voce. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha già i suoi preferiti e no ha paura di esprimere giudizi anche scomodi.

Vladimir Luxuria, non si è lasciata però scappare l'occasione di lanciarle un frecciatina, anche se un po' modificata, che ha segnato la storia dei reality e che è "Made of Ilary Blasi": «Occhio Bruganelli che da opinionista a naufraghi è un attimo». Applausi e risate in studio con Sonia che ribatte: «Ma perchè con me funziona al contrario?».

I Precedenti

La frase originale, come dicevamo, è nata da Ilary Blasi durante una delle sue ultime edizioni del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini come opinionista particolarmente scalpitante. In quell'occasione la Blasi pronunciò quella che ora è un cult: «Da opininista a conduttore qui è un attimo».

Frase ripetuta anche lo scorso anno sempre dalla Blasi questa volta durante l'Isola dei Famosi proprio a Vladimir Luxuria, ma anche da Signorini nell'ultima edizione del Grande Fratello rivolgendosi alla sua opinionista Cesara Buonamici. La prima gara - un circuito veramente impegnativo - delle donne è andata alla ballerina Greta Zuccarello. Nulla da fare per Valentina Vezzali.