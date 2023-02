ANCONA - Il conto alla rovescia è finito. Oggi il popolo dem - non solo gli iscritti, ma anche i simpatizzanti e chiunque si riconosca in quest’area politica - sceglierà i suoi nuovi leader sia a livello nazionale che regionale. I 194 seggi allestiti in tutte le Marche sanno aperti dalle 8 alle 20 e dalla consultazione si uscirà con i nomi dei due segretari chiamati a risollevare le sorti del partito. Per il Nazareno, si sfideranno il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini - dato in pole position per il dopo-Letta - ed Elly Schlein.

I competitor



Per le Marche, le contendenti allo scranno più alto di Piazza Stamira sono invece due giovani donne: Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi. La geografia dei seggi è così distribuita: 65 nella provincia di Ancona, 47 in quella di Pesaro Urbino, 31 nel Maceratese, 30 ad Ascoli Piceno e 21 nel Fermano. Nella chiamata alle urne nazionale, Bonaccini parte in vantaggio: anche nella declinazione marchigiana della sfida, ha ottenuto circa il 55% delle preferenze nel voto dei circoli delle scorse settimane, staccando i suoi competitor. A remare a favore, la decisione della stragrande maggioranza dei big regionali del partito di schierarsi con lui.



Gli schieramenti



Comprese le due sfidanti alla leadership dei dem made in Marche. Michela Bellomaria, 41 anni, vice sindaco di Cerreto d’Esi, e Chantal Bomprezzi, 32 anni, consigliere comunale di minoranza a Senigallia. Nuovi volti, sì, ma intorno a loro si sono ricreate - quasi tali e quali - le stesse correnti che avevano sostenuto i competitor nel primo tentativo di congresso nel 2021, poi naufragato nel commissariamento.

Il gruppo schierato allora con il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, oggi si è riposizionato su Bomprezzi: dall’ex deputata Alessia Morani, al senatore Francesco Verducci, passando per il consigliere regionale Romano Carancini ed il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo. Su Bellomaria si è ricreato l’asse Pesaro-Ascoli che aveva sostenuto Augusto Curti: dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci alla prima cittadina di Ancona Valeria Mancinelli, passando per la triade dell’Ascolano Luciano Agostini-Anna Casini-Francesco Ameli. Anche il capogruppo regionale Maurizio Mangialardi appoggia Bellomaria, nonostante Bomprezzi sia stata assessora della sua giunta.