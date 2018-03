Le Marche stanziano 3,7 milioni per ristrutturare 46 impianti sportivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – La Regione stanzia 3.7 milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi pubblici esistenti: soldi destinati ai progetti avanzati dai Comuni ma anche, per la volta, da alcune società sportive.I fondi sono destinati a 64 interventi complessivi secondo la graduatoria composta da 46 domande da parte di enti pubblici, per lo più Comuni, per un totale di 2.559.510,03 euro, e 18 domande delle società sportive, finanziate per un totale di 1.135.827,48 euro. La commissione istituita dalla Regione ha esaminato tutte le richieste pervenute (102 degli enti pubblici e 31 delle società sportive) per riqualificare impianti in cui svolgere le diverse discipline, calcio, volley, atletica, hockey, bocce, nuoto, pattinaggio solo per citarne alcune. Il bando prevedeva fino al 50% dell’intervento in conto capitale (a fondo perduto) con un tetto massimo di 75.000 euro per intervento. “Con questi interventi, molto attesi e richiesti dal mondo sportivo, i Comuni e le società sportive marchigiane avranno il supporto necessario per adeguare, migliorare e mettere a norma gli impianti sportivi – rileva il presidente della Regione Luca Ceriscioli - Un segnale di attenzione per continuare a promuovere l’attività sportiva nel territorio, utilizzando, dopo decenni, risorse del bilancio regionale” .