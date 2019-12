Asur da record: ecco gli idonei per i posti al vertice delle Aree Vaste

Ci sono 32 nomi nell’elenco da cui la giunta regionale dovrà attingere per affidare i cinque incarichi di direttore di Area vasta. Sono le candidature pervenute all’Asur entro il 20 dicembre, tutte giudicate idonee dal direttore generale Nadia Storti. Tra queste figurano anche gli attuali cinque direttori in carica: Romeo Magnoni (Area vasta 1), Giovanni Guidi (Area vasta 2), Alessandro Maccioni (Area vasta 3), Lici Livini (Area vasta 4) e Cesare Milani (Area vasta 5). Gli altri candidati sono: Antonio Agostini, Mara Buccolini, Maria Capalbo (Dg dell’azienda ospedaliera Marche Nord), Giulietta Capocasa (ex direttore Av 5), Alberto Carelli (ex direttore amministrativo Asur), Adriana Corradorini, Giuseppe Ciarrocchi, Carlo Di Falco, Franco Dolcini, Massimo Esposito, Giovanna Faccenda, Giovanni Feliziani (responsabile dei servizi integrazione socio sanitaria Asur), Gilberto Gentili, Pierluigi Gigliucci (direttore amministrativo Asur), Gianni Giuli, Roberto Grinta, Giuseppe Iacchia, Alessandro Ianniello, Stefano Intorbida, Nicola Nardella, Riccardo Mario Paoli, Vincenzo Rea, Paolo Sossai, Giovanni Stroppa (ex direttore Av 4), Nello Tizzoni, Fabrizio Trobbiani e Adelchi Vaccaro. Secondo la legge regionale del 31 luglio 2018 i direttori di Area vasta sono individuati e nominati dalla giunta su proposta del direttore generale dell’Asur tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella normativa. Le cinque Aree vaste, che rappresentano le articolazioni aziendali sul territorio, sono presiedute da altrettanti direttori che concorrono alla governance delle politiche sanitarie in raccordo con la direzione generale © RIPRODUZIONE RISERVATA