Addio Maurizio, iscritto al club dei Brutti ed estimatore dell'oliva ascolana: tanti marchigiani sul palco del Parioli

ANCONA - Grande estimatore dell'oliva ripiena ascolana, iscritto al club dei Brutti di Piobbico, profondamente solidale con i terremotati del sisma 2016 ma soprattutto talent scout di una potenza inarrivabile: molti marchigiani sono passati dal suo salotto televisivo, ambitissimo a tutti i livelli: dalla politica, all'arte e alla cultura.

Maurizio Costanzo e le Marche, connubio dalle mille sfaccettature

Maurizio Costanzo e le Marche: un connubio che ricorre da decenni che lo ha visto seguire da vicino - come direttore artistico della Biennale dell'Umortismo nell'Arte di Tolentino, ma anche autore della prefazione dell'ultimo libro della giornalista ascolana Roberta Piergallini che è stata anche ospite del Maurizio Costanzo Show nel 2020. Era il tempo del Covid e a novembre il sindaco di Pesaro Matteo Ricci calcò il palco del Teatro Parioli per raccontare come la città stava affrontando la pandemia da prima zona rossa delle Marche.

L'incontro con il piccolo Gabriel mascherato da “Maurizio Costanzo”

Nel 2019 invece, Costanzo aveva voluto incontrare il piccolo Gabriel, nipote dell’allenatore Peppe Iachini, figlio di Jari e Dalila Odoardi, che per il famoso Carnevale ascolano si era mascherato proprio da Maurizio Costanzo.

Ma lo show più famoso d'Italia ha visto protagonista l’intellettuale fanese Paolo Bonetti (morto a Fano nel 2019 a 80 anni), il sambenedettese Marino Serenelli considerato l'ultimo dei playboy, padre Gianfranco Priori rettore del Santuario della Madonna dell’Ambro, diventato famosissimo come Frate Mago.

Nel 2016, subito dopo le terribili scosse di terremoto, Massimiliano Vecchioni, commerciante di Caldarola, è stato ospite di Costanzo che promise anche di partecipare all'inaugurazione del suo albergo.

Marchigiani davanti e dietro le quinte: come il musicista Dino Gnassi, impegnato come trombonista nell’ orchestra del Maurizio Costanzo Show e Alessandro Saba che dopo essere entrato in Mediaset, ha fatto parte dello staff autorale di Maurizio Costanzo.