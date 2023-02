ANCONA - Ancora 48 ore di tregua - con giornate umide e velature, ma senza grandi precipitazioni e temperature sopra la media - poi anche nelle Marche tornerà l’inverno serio, alimentato da correnti artiche. Prima con piogge anche intense, attese per sabato nelle province più a nord, poi da domenica con un crollo termico e anche nevicate annunciate fino a quote moderate, intorno ai 200 metri.

L’analisi



Le ultime previsioni del bollettino meteo per le Marche a cura del servizio Agrometeo regionale confermano che si stanno preparando le condizioni per l’avvento, già dalla giornata di domenica, di una depressione artica inizierà ad approfondirsi sull’Europa Centrale alle medie latitudini. «Per sabato - si legge nell’ultimo bollettino diramato ieri - andrà a cozzare con la barriera alpina e da qui, scivolando sul lato orientale inaugurerà un fertile connubio di umidità marina mediterranea e impulsi freddi balcanici. Il mix causerà instabilità soprattutto al centro-sud e un forte calo termico soprattutto sul versante adriatico tra domenica e lunedì con la ricomparsa delle nevicate».

Per oggi è prevista qualche pioggia sul Pesarese, domani velature in tutta la regione, ma lo scenario peggiorerà già da sabato con precipitazioni a carattere locale, anche intense, durante la notte e in mattinata sul Pesarese e l’Anconetano.



Il freddo arriverà invece da domenica, con precipitazioni a carattere diffuso e duraturo, intense specie fino alle ore centrali, e quota neve in abbassamento molto rapido nel corso della giornata. I fiocchi sono previsti addirittura sino ai 200 metri sulle province settentrionali nella seconda parte, più elevate a sud. Le previsioni meteo annunciano venti forti di tramontana (da nord), temperature in crollo nei valori massimi e rischio di mareggiate.



Previsioni confermate anche da Edoardo Ferrara, esperto del centro 3bmeteo.com. «Attenzione perché tra domenica notte e lunedì - mette in guardia il meteorologo - la neve potrebbe cadere a quote collinari se non a tratti localmente in pianura tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, entroterra di Marche e Abruzzo, alto Lazio (quote invece più elevate dal medio lazio verso il Sud, fiocchi in collina in Sardegna)». E poi? L’evoluzione meteo da domenica in avanti resta ancora estremamente incerta.